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Shell намерена удвоить количество АЗС в России к 2024 году

Экономика

В компании надеются на существенный рост маржинальности заправочных станций

Южно-Сахалинск, 25 сентября 2018, 07:48 — REGNUM  Компания Shell рассчитывает довести количество своих АЗС в России до 600 в ближайшие годы. Об этом 25 сентября сообщил журналистам в кулуарах форума «Нефть и газ Сахалина» глава российского представительства концерна Седерик Кремер.

В ноябре запланировано открытие в Санкт-Петербурге 300-й АЗС Shell в России. Через пять-шесть лет их количество должно увеличиться вдвое, отметил он.

В компании надеются на существенный рост маржинальности заправочных станций. Однако в настоящее время достаточной прибыли они не дают, признал Кремер.

На протяжении последнего года маржа находилась под давлением на рынке. В долгосрочной перспективе обстановка в России благоприятствует отрасли, есть основания для заметного улучшения маржинальности, добавил представитель Shell.

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