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Депутат Госдумы просит Медведева защитить «Евродон»

Экономика

Депутатский запрос премьер-министру отправил Николай Коломейцев

Ростов-на-Дону, 24 сентября 2018, 17:25 — REGNUM  Защитить российский агрохолдинг «Евродон» — крупнейший производитель индейки в России — просит председателя правительства РФ депутат Госдумы от Ростовской области Николай Коломейцев (КПРФ). Соответствующий запрос направлен в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева. Копия документа размещена на сайте информационного агентства «Алания Информ».

В тексте документа указано, что к проблемам «Евродона» приложили руку «недобросовестные конкуренты».

«Воспользовавшись возникшими трудностями и сменой руководства Внешэконобанка и Минсельхоза России, недобросовестные конкуренты предприняли вторую попытку рейдерского захвата агрохолдинга (первая была пресечена, благодаря личному вмешательству президента РФ Владимира Путина), что может нанести значительный ущерб агрохолдингу и государству в целом», — указал в запросе депутат.

Коломейцев попросил российского премьер-министра поручить соответствующим ведомствам вмешаться в ситуацию, сложившуюся на предприятии, и «не допустить уничтожения важного и сложного производства».

ИА REGNUM напоминает, что на днях комитет по управлению проблемными активами Внешэкономбанка нашёл для агрохолдинга «Евродон» новых управленцев. Ранее руководителю агрохолдинга Вадиму Ванееву Внешэконобанк предложил покинуть пост генерального директора группы компаний «Евродон», но тот его отклонил. Вместе с тем Внешэкономбанк, зная о непростой финансовой ситуации, сложившейся на предприятии из-за птичьего гриппа, потребовал вернуть задолженность по кредиту от 2013 года на 10,1 млрд рублей. В ответном письме кредитору глава «Евродона» попросил отсрочки.

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