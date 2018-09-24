Надзирать за работой безалаберных подрядчиков в Симферополе отправят мэра

Симферополь, , 17:16 — REGNUM Отношение дорожных подрядчиков к своим обязанностям в Симферополе безалаберное, председатель Госкомдорхоза РК и глава администрации города должны вести ежедневный контроль их работы. Об этом на своей странице в Facebook 24 сентября сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Как только выявлено недостаточное количество человек, вызываем главу администрации Игоря Лукашёва, который непосредственно на месте будет обеспечивать выполнение своих обязательств подрядчиками до тех пор, пока проблема не разрешится», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что ни на одном объекте дорожного строительства в Симферополе не смог найти необходимого количества рабочих и техники.

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