«Чувашавтотранс»: хроника банкротства государственного перевозчика

Чебоксары, , 16:07 — REGNUM Арбитражный суд Чувашии опубликовал резолютивное решение по делу о банкротстве единственного государственного перевозчика республики — ГУП «Чувашавтотранс» минтранса региона. В документе фактически приведена хроника банкротства предприятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно хронике основных событий, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение, 4 июля на первом собрании кредиторов большинством голосов принято решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом.

19 июля были внесены изменения в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ: деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам была исключена из основного вида деятельности предприятия. В документе отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что осуществление пассажирских перевозок предприятием «не представляется возможным», так как «единственный поставщик топлива уведомил о прекращении отпуска нефтепродуктов по топливным картам» с 16 июля 2018 года.

«При наличии у предприятия кредиторской задолженности в размере 275,1 млн рублей по второй очереди платежей предприятие не может осуществлять платежи за ГСМ, газовое топливо, автозапчасти, коммунальные платежи», — говорится в документе.

Одновременно в устав был включён «дополнительный вид деятельности» — «аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств». Уточняется, что данное решение принято для того, чтобы не допустить срывы транспортных перевозок жителей Чувашии, а сдача в аренду транспортных средств «необходимо для получения доходов для ведения текущей деятельности». Согласно представленным данным, на 1 сентября 2018 года заключен 51 договор на сдачу автобусов в аренду. По договорам аренды предпринимателям и организациям передано 92 автобуса, сумма выручки по которым составила 1,8 млн рублей.

«Таким образом, должником прекращен вид деятельности, который являлся основным источником получения доходов», — отмечается в судебном документе.

20 июля «Чувашавтотранс» объявил о полной приостановке своей деятельности. В документе уточняется, что должник обслуживал 231 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных маршрутов — по ним определены временные перевозчики.

13 сентября состоялось судебное заседание, где принималось решение о введении следующей стадии банкротства. Временный управляющий просил суд признать перевозчика банкротом, ссылаясь на то, что «должник не имеет возможности самостоятельно восстановить платежеспособность, поскольку внутрихозяйственные резервы для этого отсутствуют».

"Также пояснил, что в настоящее время в помещениях должника отключена телефонная связь, до конца сентября будет отключена электроэнергия, не будет подключения отопления и газа в связи с наличием задолженности. Повторное собрание работников должника не состоялось в связи с отсутствием кворума, представитель трудового коллектива должника не избран.

Представитель должника поддержал ходатайство временного управляющего, пояснив, что имущества должника не достаточно для удовлетворения требований кредиторов. Указал, что все транспортные средства, находящиеся на балансе должника, в настоящее время сдаются в аренду на условиях предоплаты, размере ежемесячной арендной платы по сдаваемым в аренду транспортным средствам составляет 1 698 962 руб. 66 коп.», — говорится в документе.

«Работник должника возразила против введения процедуры конкурсного производства, пояснив, что предприятие на сегодня востребовано, поскольку льготные перевозчики на территории Чувашской Республики отсутствуют. Работники хотят работать на предприятии с сохранением всех социальных гарантий», — приводится ещё одна позиция по делу о банкротстве.

Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства. 20 сентября составлено резолютивное решение.

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В документе отмечается, что на 10 сентября 2018 года на «Чувашавтотрансе» числилось 795 человек (на 1 января 2018 года — 868 человек), из них 634 человека отправлены в вынужденный простой с оплатой 2/3 среднемесячного заработка.

Согласно реестру требований кредиторов на дату судебного заседания, представленных в документе, в реестр требований кредиторов включены требования кредиторов на общую сумму 849 074 102 рублей 66 копеек, в том числе: вторая очередь — 45 205 188 рублей 9 копеек, третья очередь (основной долг) — 25 526 115 рублей 50 копеек, санкции — 14 172 799 рублей 7 копеек. По данным бухгалтерской отчетности, на балансе должника на 1 сентября 2018 года числится имущество остаточной стоимостью 141 907 235 рублей 54 копейки. При этом, также по банным бухгалтерского учета должник имеет кредиторскую задолженность в размере 227,1 млн рублей.

Суд принял решение об открытии конкурсного производства в отношении «Чувашавтотранса» на шесть месяцев, до 13 марта 2019 года.