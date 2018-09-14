Повторное собрание работников «Чувашавтотранса» признали неправомочным

Чебоксары, , 16:28 — REGNUM Повторное собрание работников и бывших работников ГУП «Чувашавтотранс», как и первое, признано не состоявшимся. Оно проводилось в форме заочного голосования. Примечательно, что большая часть бюллетеней была признана недействительной, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На собрание было вынесено два вопроса: избрание представителя коллектива и определение размера платы его услуг. Согласно протоколу от 12 сентября, общее число работников, бывших работников предприятия, известных временному управляющему на дату собрания, составило 795 человек. Для заочного голосования поступило около 390 бюллетеней. Оба решения не были приняты, так как в нём приняли участие менее половины участников. Примечательно, что при рассмотрении первого вопроса было 50 недействительных бюллетеней, во втором — 51.

«Настоящее собрание работников, бывших работников признано неправомочным. Сумма требований кредиторов второй очереди реестра требований кредиторов составляет 45 205 188,09 руб. (задолженность НДФЛ, по страховым взносам ПФ РФ)», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 сентября «Чувашавтотранс», который является единственным государственным перевозчиком республики, Арбитражный суд Чувашии признал банкротом и открыл конкурсное производство. В свою очередь, в минтрансе республики ссылались на то, что «предприятие неспособно самостоятельно удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, осуществлять выплаты работникам предприятия, исполнять обязанности по уплате обязательных платежей». В июле маршруты, которые обслуживал государственный перевозчик, были переданы временным перевозчикам. Около 600 сотрудников предприятия отправлены в вынужденный простой с оплатой 2/3 среднемесячного заработка, долги перед ними составляют около 7 млн рублей.

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