Нефть: на повестке недели — закрепиться на отметке $80

Москва, , 15:30 — REGNUM Начало недели складывается оптимистично для нефтяных котировок. Ко всем прочим факторам, определяющим настроение на сырьевом рынке, добавился позитив от прошедшей встречи мониторингового комитета ОРЕС+. Встреча прошла в минувшие выходные (23 сентября) в Алжире. Были прогнозы, были встречи, но основным итогом можно считать тот факт, что ОРЕС+ подтвердил себя в качестве регулятора рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачёв.

«С открытием сегодняшних торгов марка Brent добавляет 2,24% и торгуется $80,27 за баррель, WTI в плюсе на 2,01% и цена выше $72,20 за баррель. Спред между сортами сократился до $8. Импульс американскому бенчмарку придала статистика по количеству буровых установок в Штатах (866 буровых, минус одна по итогам недели), число которых принципиально не изменилось с мая 2018 года. На повестке недели стоит преодоление принципиального сопротивления на отметке $80 за баррель и закрепиться на плацдарме», — считает эксперт.

Но нельзя не упомянуть про подводный камень в виде разгорающегося торгового конфликта между США и Китаем, который с сегодняшнего дня разгорелся с новой яростью. Вступили в силу все раннее объявленные повышения тарифов с обеих сторон, и, самое неприятное, 22 сентября WSJ со ссылкой на информированный источник в китайском МИДе сообщил об отказе Пекина от продолжения торговых переговоров. Окончательно настроение рынка сформируются после закрытия американской сессии 24 сентября.

«В том случае, если рынок всё же проигнорирует «китайский» фактор, цены на нефть имеют все шансы закрепиться несколько выше $80 за баррель. Если же развитие торгового конфликта будет расценено как угроза спроса — котировки могут скорректироваться к $76 за баррель», — полагает Грачёв.

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