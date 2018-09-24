Инвестиции в агропромышленный комплекс Казахстана выросли на 8%

Астана, , 08:58 — REGNUM По итогам первых восьми месяцев 2018 года объем капитальных вложений в развитие сельского, лесного и рыболовного хозяйства Казахстана составил 175,7 млрд тенге ($495 млн), что на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 24 сентября сообщает аналитической портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

На Северо-Казахстанскую область пришлось 25,7% всех инвестиций, Кустанайскую область — 13,9% и Акмолинскую область — 11,2%. В 2017 году именно эти регионы обеспечили 72% совокупного сбора зерновых и бобовых культур.

Напомним, по итогам первой половины 2018 года валовая добавленная стоимость сельского хозяйства Казахстана составила 557,3 млрд тенге ($1,57 млрд), что на 6,7% больше, чем годом ранее. В 2017 году этот показатель составил 2,3 трлн тенге ($6,49 млрд).

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