Пятница, 21 Сентября 2018 года
19:47:44 МСК

Сбербанк объяснил сокращение валютных депозитов

Экономика

Это эволюция

Москва, 21 сентября 2018, 19:35 — REGNUM  В крупнейшем российском банке — Сбербанке прокомментировали публикацию американского агентства Bloomberg, в котором было сказано, что за август 2018 года объем валюты на счетах частных вкладчиков банка снизился на $1,2 млрд.

В Сбербанке пояснили, что «динамически управляет» своим балансом и поддерживает «диверсифицированную структуру пассивов». Все это обеспечивает надёжность и высокую эффективность активов.

Также в Сбербанке пояснили, что работающие активы сокращаются в той или иной валюте или в случае неоправданного роста рыночной стоимости определённого источника пассивов.

В связи с этим отток валютных средств необходимо рассматривать как результат управляемой «эволюции баланса банка».

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: Валютные депозиты в Сбербанке за август сократились на $1,2 млрд

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить