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Во втором квартале в Казахстане на 4% сократилось потребление мяса

Экономика

Стоимость конины выросла за год на 9,3%

Астана, 21 сентября 2018, 19:00 — REGNUM  Во втором квартале среднедушевое потребление мяса в Казахстане составило 18,7 кг, что на 4% меньше, чем в первом квартале 2018 года, сообщает 21 сентября аналитический портал EnergyProm со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

По итогам августа стоимость конины подорожала на 9,3% по сравнению с августом 2017 года, до 1695 тенге ($4,76) за килограмм, стоимость свинины — на 7,6%, до 1281 тенге ($3,6), говядины — на 7,5%, до 1433 тенге ($4,03), баранины — на 6,1%, до 1433 тенге ($4,03). Мясо курицы подешевело на 0,9%, до 746 тенге ($2,1) за килограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года в Казахстане было произведено 128 тыс. тонн мяса, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Экономика Казахстана
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