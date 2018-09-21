Во втором квартале в Казахстане на 4% сократилось потребление мяса

Астана, , 19:00 — REGNUM Во втором квартале среднедушевое потребление мяса в Казахстане составило 18,7 кг, что на 4% меньше, чем в первом квартале 2018 года, сообщает 21 сентября аналитический портал EnergyProm со ссылкой на комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

По итогам августа стоимость конины подорожала на 9,3% по сравнению с августом 2017 года, до 1695 тенге ($4,76) за килограмм, стоимость свинины — на 7,6%, до 1281 тенге ($3,6), говядины — на 7,5%, до 1433 тенге ($4,03), баранины — на 6,1%, до 1433 тенге ($4,03). Мясо курицы подешевело на 0,9%, до 746 тенге ($2,1) за килограмм.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года в Казахстане было произведено 128 тыс. тонн мяса, что на 7,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане за полгода производство мяса увеличилось на 7%