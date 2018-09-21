Нетто-продажи рубля в Казахстане снижаются третий месяц подряд

Астана, , 18:58 — REGNUM В июле 2018 года нетто-продажи российского рубля обменными пунктами Казахстана сократились на 10,1% по сравнению с июнем, до 51,9 млрд тенге ($145,8 млн). Об этом 21 сентября сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Объемы нетто-продаж рубля уменьшаются третий месяц подряд. Данный показатель сократился в июле по сравнению с апрелем на 32,8%. По объему продаж лидируют регионы, граничащие с Россией: Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Кустанайская области.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе объем нетто-продаж российских рублей обменными пунктами Казахстана составил 44,4 млрд тенге ($124,7 млн), в феврале — 60,7 млрд тенге ($170,52 млн).

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