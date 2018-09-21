Росэнергоатом представил первую очередь крупнейшего в России дата-центра

Удомля, Тверская область, , 17:06 — REGNUM 21 сентября в городе Удомле Тверской области состоялась техническая презентация коммерческих секций крупнейшего в России Центра обработки данных (ЦОД) — головного в сети дата-центров проекта «Менделеев», реализуемого вблизи Калининской АЭС концерном «Росэнергоатом» (инфраструктурный энергооператор, входит в Электроэнергетический дивизион Росатома). Проект по строительству крупнейшего в России дата-центра — головного в сети дата-центров проекта «Менделеев» — реализуется концерном «Росэнергоатом» в партнерстве с ПАО «Ростелеком», является одной из ключевых задач компании в рамках расширения продуктовой линейки, наращивания компетенций по управлению дата-центрами и выхода на новые, в том числе зарубежные рынки. Это первый ЦОД концерна, построенный в рамках реализации государственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Как сообщают в департаменте информации и общественных связей АО «Концерн Росэнергоатом», создание сети дата-центров обеспечит равный доступ жителей РФ к цифровым госуслугам, а также высокий уровень надежности системы.

В ходе технической презентации в Удомле объект посетила большая группа представителей из разных регионов России в лице IT-директоров, инженеров, руководителей промышленных предприятий Тверской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Представляя самый мощный дата-центр России, заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам АО «Концерн Росэнергоатом» Сергей Мигалин подробно рассказал о параметрах, условиях работы и конкурентных преимуществах объекта. По его словам, размещение ЦОД вблизи атомной станции, а также наличие собственной системы электропитания, обеспечит дата-центру гарантированное качественное энергоснабжение и высокий уровень резервирования, а также высочайшую степень защищенности.

«Атомная станция — это опорный объект энергосистемы страны. Это означает, что она работает всегда, т. к. включена через сети ФСК в единую энергосистему. И даже если в каких-то режимах некоторые блоки отключены, остальные работают. Поэтому АЭС — лучшая точка энергоснабжения, особенно для такого объекта, чувствительного к мощности, надежности и качеству электроэнергии, как ЦОД. Второй немаловажный момент: любая АЭС — это объект с высочайшим уровнем защиты на государственном уровне», — отметил Мигалин.

По его словам, размещение объекта рядом с АЭС имеет также ряд конкурентных преимуществ. Во-первых, это минимальные оптовые цены на электроэнергию, во-вторых, минимизированы затраты на технологическое подключение, т. к. ОРУ и подстанции уже существуют.

«На сегодня коммерческие параметры нашего ЦОДа — одни из лучших в стране. Вы нигде не найдете объекты такого уровня по такой цене. Нам действительно есть чем гордиться», — отметил Мигалин.

Напомним, первая очередь ЦОД включает до 4800 серверных стоек с проектной мощностью потребления электроэнергии от 6 кВт в расчете на одну стойку. Подведенная мощность первых секций ЦОД — 48 МВт, а в перспективе запланировано наращивание мощности ЦОД до 80 МВт.