Глава «ФосАгро» Андрей Гурьев удостоен высокой государственной награды

Москва, , 16:03 — REGNUM Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Государственной наградой отмечены трудовые успехи, активная общественная деятельность и многолетняя добросовестная работа руководителя ПАО «ФосАгро».

По поручению Президента РФ награду вручил Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Беглов, который отметил высокую эффективность производства «ФосАгро» и приверженность передовым экологическим стандартам — за 5 лет компания направила на реализацию экологических программ порядка 18 млрд рублей Александр Беглов также подчеркнул социальную ориентированность компании, которая направляет значительные средства на реализацию социальных и благотворительных программ: строительство жилья для сотрудников, спортивных и культурных объектов. Компания также возрождает дореволюционную традицию строительства призаводских храмов.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» поблагодарил за высокую оценку его работы.

«Достижения в экономической и социальной сферах являются заслугой всего трудового коллектива Группы «ФосАгро», именно слаженная командная работа сделала возможными такие результаты. Мы и дальше планируем развивать производства и осуществлять проекты в сфере импортозамещения, применяя наилучшие доступные технологии и руководствуясь принципами цифровой трансформации. Продолжим повышать конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность компании, реализовывать социальные и благотворительные программы. Будем и дальше укреплять свои лидирующие позиции по поставке минеральных удобрений на внутренний рынок», — подчеркнул Андрей Гурьев.

За последние 5 лет, на протяжении которых Андрей Гурьев возглавляет «ФосАгро», инвестиции в развитие и модернизацию превысили 150 млрд рублей, или не менее 50% EBITDA, что является одним из самых высоких показателей инвестиционной активности в российской промышленности. Были успешно реализованы все проекты, предусмотренные Стратегией-2020, в том числе и крупнейший в истории компании по объему инвестиций — строительство новых высокотехнологичных производств аммиака и гранулированного карбамида на предприятии Группы в Череповце, где объем вложений более 65 млрд рублей.

Объем выпуска удобрений за пять лет вырос более чем на 40% — до 8,3 млн тонн. Выпуск апатитового концентрата достиг рекордных за последние 25 лет показателей, при этом производительность труда на этом направлении выросла на 140%. Количество марок продукции увеличилось с 19 до 39. Поставки «ФосАгро» российским аграриям за это время выросли более чем в 2 раза, благодаря чему Группа закрепила лидирующие позиции по суммарным объемам продаж на внутренний рынок. На сегодняшний день, по данным РАПУ, доля компании на внутреннем рынке составляет около 30%.

Инвестиции в охрану труда способствовали снижению показателя промышленной безопасности LTIFR (коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности) до 0,10 в 2017 г. по сравнению с 0,20 в 2013 г.

При активной поддержке Андрея Гурьева компания реализует программы и проекты в сфере образования, здравоохранения, молодёжной политики и спорта, создает рабочие места, заботится о развитии кадрового потенциала. На всех предприятиях Группы «ФосАгро» функционируют современные физкультурно-спортивные объекты, центры питания и музейные комплексы. На реализацию социальных и благотворительных программ компания ежегодно направляет более 2,5 млрд рублей.