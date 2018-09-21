Воронежская область может стать центром переработки газа

Воронеж, , 15:25 — REGNUM В Воронежской область могут появиться предприятия по переработке газа. Как сообщил на пресс-конференции 21 сентября губернатор Александр Гусев, сейчас перед регионом стоит задача «использовать возможности газоносной провинции», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Поскольку транзит через Украину, наверно, будет в ближайшей перспективе затруднен, есть необходимость, на мой взгляд, и экономическая целесообразность организовать переработку здесь», — сказал Александр Гусев.

Губернатор также отметил, что, скорее всего, речь будет идти о сжиженном газе.

Кроме того, глава области отметил, что рассчитывает на интерес иностранных компаний к особой экономической зоне, которая сейчас создается в регионе. Напомним, что она может быть открыта уже в октябре 2018 года. Сейчас поступило четыре заявки от потенциальных резидентов.