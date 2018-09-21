Президент ТПП РФ: Калужскую область знает вся страна

Москва, , 15:01 — REGNUM 21 сентября в рамках Дней Калужской области в Москве в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации состоялась презентация региона: «Калужская область — история успеха».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в мероприятии приняли участие представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, дипломатических корпусов, организаций по развитию международного сотрудничества, промышленных объединений, институтов поддержки бизнеса, российских и иностранных компаний.

С приветствиями к ним обратились президент ТПП РФ Сергей Катырин и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. По словам руководителя палаты, Калужская область своими достижениями последних лет известна во всей стране и за рубежом.

«Если бы 10 лет назад сказали, что она будет одним из лучших регионов России, то посчитали бы это за мечту, но это факт, — подчеркнул он. — В регионе развивается автомобильный, фармацевтический, логистический кластеры. Идет непрерывное движение вперед».

При этом Сергей Катырин положительно оценил роль Торгово-промышленной палаты в создании привлекательной бизнес-среды в регионе.

Анатолий Артамонов поблагодарил организаторов встречи за возможность представить область на таком высоком уровне. Прежде всего, он напомнил, что исторически калужский регион всегда находился в центре главных событий, происходивших в нашей стране в период ее становления и развития. Традиционными секторами экономики были и сегодня остаются в приоритете — промышленность, преимущественно высокотехнологичная, и сельское хозяйство. Область имеет хорошую образовательную базу и кадровый потенциал. По словам губернатора Калужской области, в начала 2000-х годов в регионе началась целенаправленная работа по улучшению делового и инвестиционного климата.

«С учетом передового зарубежного опыта была создана эффективная система привлечения инвесторов, прежде всего, исключающая бюрократические процедуры, — отметил он. — В этом Калужская область стала первым регионом в России. В итоге сегодня уже в формате кластеров успешно действуют новые для региона отрасли. Калужский автокластер занимает 11% от общего объема производства автомобилей в России. В фармкластере — более 60 участников. У нас размещены производства строительных материалов, развивается сталелитейная промышленность и другие. Мы строим диверсифицированную экономику, которая не будет зависеть от влияний рынка и происходящих на нем изменений. Хотим производить ту продукцию, которая востребована человеком каждый день».

Калужский губернатор также рассказал об изменениях в системе профессионального образования, которая сегодня оперативно реагирует на потребности региональной экономики в кадрах: действует центр подготовки специалистов для автомобильной и фармацевтической промышленности, в учебных учреждениях введена дуальная система образования.

«Со следующего года приступаем к строительству кампуса для Калужского филиала МГТУ им. Н.Э.Баумана. На эти цели привлечены федеральные средства», — сказал глава региона.

Говоря об отношении с иностранным партнерами, Анатолий Артамонов подчеркнул, что в настоящее время регион нацелен на сотрудничество со странами Южной Азии: «Мы приглашаем инвесторов из Южной Кореи, Вьетнама, Китая».

С расширением географии контактов развивается транспортная логистика — в Калужской области появились первые в России современные мультимодальные транспортно-логистические комплексы — грузовые деревни («Фрейт вилладж»). Комплекс «Фрейт вилладж Ворсино» стал частью проекта «Новый шелковый путь» — железнодорожного маршрута, связавшего Европейскую часть России со странами Азии: «Это дает возможность безбоязненно организовывать на территории области новые производства. Решается задача продления маршрута до Центральной Европы».

О сфере туризма, глава калужского региона сказал, что благодаря ее активному развитию — созданию большого числа маршрутов и туристских комплексов, открытие международного аэропорта «Калуга» — за последние пять лет турпоток в регион увеличился в два раза, и эта тенденция продолжается. В завершении выступления, Анатолий Артамонов пригласил присутствующих посетить Калужскую область для того, «чтобы воочию увидеть наши возможности и начать сотрудничество».Более подробно о достижениях и возможностях региона в инвестиционной и промышленной областях рассказал участникам встречи министр экономического развития области Илья Веселов, о развитии агропромышленной сферы — генеральный директор Агентства развития бизнеса Стефан Перевалов, о туристическом потенциале — руководитель Агентства по развитию туризма Татьяна Каледина.Презентация региона вызвала интерес бизнес-сообщества. По ее окончании представители ряда компаний обсудили с калужской делегацией перспективы сотрудничества. В рамках мероприятия была организована выставка продукции калужских производителей и услуг туристических компаний.