России пока не удается преодолеть сырьевую зависимость

Москва, , 11:16 — REGNUM В структуре российского экспорта по-прежнему преобладает экспорт углеводородного сырья, на который по итогам 7 месяцев 2018 года пришлось 64,2% российского экспорта в стоимостном выражении. Эта доля выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (тогда она составляла только 62,4% экспорта). Второе место в структуре экспорта традиционно с большим отрывом занимает экспорт металлов и металлических изделий (10,6%), что немного превышает долю металлов в экспорте по итогам аналогичного периода 2017 года. (10,1%). Из других относительно крупных статей российского экспорта можно отметить экспорт химической продукции (6,1%), продукции машиностроения, в том числе транспортных средств (5,6%), а также продовольствия и сельскохозяйственного сырья (5,3%). Причем доля в совокупном экспорте этих видов продукции по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократилась, кроме экспорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

В структуре импорта в Россию по традиции максимальную долю составляет импорт машиностроительной продукции и оборудования (46,8%, что на 0,6 процентного пункта меньше, чем в январе-июле 2017 года). При этом 18,6% пришлось на импорт химической продукции, а 12,7% — на импорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья, что оказалось на 0,5 п.п. меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года).

Крупнейшим торговым партнером России по итогам 7 месяцев 2018 года, как обычно, остается Евросоюз, на который приходится 43,8% внешнеторгового оборота РФ (в аналогичном периоде 2017 года на ЕС приходилось 43,5% оборота). Вторым по значению торговым партнером для РФ является Китай (15,5% оборота, что на 1 п.п. больше, чем в январе-июле 2017 года). Третьим — страны СНГ (11,9%, из этой доли на торговлю со странами ЕАЭС приходится 8,3%). В разрезе отдельных стран структура внешней торговли РФ выглядит немного по-другому. Крупнейшей страной-партнером России по внешней торговле является Китай с его почти 16% товарооборота, на втором месте — Германия (8,8%), на третьем — Нидерланды (6,8%), на четвертом — Белоруссия (5%), пятое место досталось Турции (4%) и почти рядом с ней находится Италия (3,9%). Практически у всех указанных стран, кроме Нидерландов, Италии и Белоруссии, торговый оборот с Россией по сравнению с аналогичным периодом 2017 года достаточно неплохо вырос. На долю товарооборота России с США приходится только 3,5% совокупного оборота внешней торговли РФ, с Великобританией — всего 2,1%, причем доли товарооборота с этими странами сократились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Из опубликованных данных следует, что Россия пока сырьевую зависимость не преодолела. Экспорт углеводородного сырья из России продолжает занимать максимальную долю в структуре экспорта, на экспорт машиностроения приходится доля намного скромнее, а о поставках за рубеж сколько-нибудь значимого объема технологий из России пока говорить не приходится. В общей сложности на экспорт сырья у России приходится более двух третей экспорта, и эта тенденция пока не меняется. Что касается импорта, то здесь приходится признать, что от импорта продуктов питания сельскохозяйственной продукции из-за рубежа мы все еще зависим, хотя такая зависимость год от года сокращается, да и основная доля импорта продовольствия приходится в основном на фрукты и свежие овощи, причем в зимний период, что объективно.

«Но есть положительные моменты. Несмотря на санкции и российское эмбарго, наложенное на импорт большинства видов продуктов питания из ЕС, Евросоюз, в первую очередь, остается по-прежнему крупнейшим торговым партнером РФ, а Германия — одной из крупнейших стран-партнеров. У российской экономики нет также существенной зависимости от торговли с какой-либо одной страной, даже товарооборот с дружественным (в настоящее время) Китаем пока не достигает даже четверти российского оборота внешней торговли. А торговля со странами, с которыми наиболее велики риски введения взаимных санкций и даже полного прекращения взаимных торговых отношений (США и Великобритания) не слишком значительна для российской экономики, поэтому в целом риски ужесточения антироссийских санкций этими странами для России не слишком велики», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, Росстат опубликовал отчет о состоянии внешней торговли России за 7 месяцев 2018 года. Согласно данным, Россия стабильно показывает положительное сальдо торгового баланса, которое в январе-июле 2018 года выросло к аналогичному периоду 2017 года на 64%, до $104 млрд. Оборот внешней торговли РФ за 7 месяцев вырос на 21,5% в годовом исчислении до $387,2 млрд. Объем российского экспорта увеличился в годовом выражении по итогам 7 месяцев на 28,5% до $245,6 млрд. При этом объем импорта в Россию вырос в январе-июле 2018 года к аналогичному периоду 2017 года только на 11% до $141,6 млрд.