Финский предприниматель: Санкции – это не вызов, а препятствие

Архангельск, , 10:45 — REGNUM Санкции оказали существенное влияние на развитие предпринимательских связей между Россией и Финляндией. Как заявили участники 10-й Международной конференции торгово-промышленных палат России и Финляндии, исключением не стала и судостроительная отрасль, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Все говорят, что санкции — это вызов, но на самом деле это препятствие, — заявил представитель финской компании Craftmer Веса Клен. — Все сотрудничество завязано на финансировании, и когда банки отказывают во взаимодействии, это вызывает большие проблемы».

Несмотря на существующие проблемы в мировой политике, связи с Россией нужно развивать, считает Клен.

«Нам нужно обеспечит прямой выход к клиентам. Мы могли бы открыть представительство в Архангельской области, чтобы работать без посредников», — заявил он.

Представители российских компаний, в свою очередь, заявили о готовности закупать оборудование без посредников при условии беспрепятственного гарантийного обслуживания на территории России.

«Почти все наши ледоколы были построены в Финляндии, и из-за санкций у нас сегодня возникает серьезная проблема с поставкой запчастей. Поэтому если мы хотим работать вместе, то нужно создать все условия для того, чтобы мы могли использовать свои суда», — отметил представитель Росморпорта Никита Дедов.

Добавим, что финское оборудование как передовое активно использовалось при строительстве морской ледостойкой платформы «Приразломная» и буровой платформы «Арктическая». Финские технологии широко используются и при строительстве траулеров.

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