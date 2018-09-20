Судоходные пути не имеют достойного выхода к СМП – эксперт

Архангельск, , 16:44 — REGNUM «Существующие внутренние судоходные пути не имеют сегодня достойный выход к Северному морскому пути — их параметры не позволяет судам класса «река-море» выходить на Севморпуть, соответственно весь его грузопоток формируется железнодорожным и автомобильным транспортом. Эта проблему надо решать», — заявил на 10 Международной конференции торгово-промышленных палат России и Финляндии представитель Онежского судостроительного завода и общественной организации «Арктида» Игорь Афоничев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, более 100 тысяч км водных путей России потенциально могут рассматриваться как часть инфраструктуры, работающей на пополнение грузопотока СМП.

Решением вопроса, по мнению Афоничева, могла бы стать реализация масштабного проекта по созданию канала «Балтсиб», автором которого он является. Благодаря этому проекту Онежское озеро, реки Онега и северная Двина станут единой водной системой, ведущей к СМП.

«Это позволит не только сократить сроки поставок грузов, но и создать межбассейновый сверхмагистральный водный путь», — подчеркнул создатель проекта.

Добавим, что проект требует внушительных вложений. Стоимость одних только земляных работ составляет от 250 до 270 млрд рублей.

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