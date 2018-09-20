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На «Крымском титане» хотят построить завод, нейтрализующий кислоту

Экономика

«Задача, которая стоит перед заводом, – минимизировать весь возможный урон окружающей среде и людям»

Армянск, Крым, 20 сентября 2018, 16:56 — REGNUM  Власти Крыма и руководство химзавода «Крымский титан» рассматривают вариант строительства предприятия для нейтрализации кислотных сточных вод. Об этом 20 сентября после совещания в крымском правительстве сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«На данный момент рассматривается план мероприятий для дальнейшего строительства завода по нейтрализации кислотных стоков. Задача, которая стоит перед заводом, — минимизировать весь возможный урон окружающей среде и людям», — отметил руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние четыре дня, по данным властей Крыма, концентрация химического выброса в воздухе у города Армянск и села Перекоп снизилась до допустимых пределов.

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Выбросы химических веществ в крымском Армянске
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