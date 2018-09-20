60% экспорта вьетнамской стали приходится на страны Юго-Восточной Азии

Ханой, , 16:38 — REGNUM Вьетнамское железо и сталь наиболее востребованы на рынке стран Юго-Восточной Азии. В первые восемь месяцев 2018 г. суммарный объем экспорта железа и стали из СРВ составил 4 млн. т., что принесло вьетнамской казне $2,99 млрд. Цены на железо и сталь в первые восемь месяцев 2018 г. были на 14% выше по сравнению с 2017 г.

Регион Юго-Восточной Азии является наиболее крупным рынком для сбыта вьетнамского железа и стали всех видов. Среди стран ЮВА наибольшая доля экспорта железа и стали из Вьетнама приходится на Камбоджу (34,9% от общего оборота). Малайзия, Индонезия, Филиппины и Таиланд также находятся в числе стран, на которые приходится весомая доля вьетнамского экспорта стали. По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», сразу после рынка стран ЮВА следует рынок США. Объем экспорта в страны Евросоюза вырос на 65% по сравнению с прошлым годом.