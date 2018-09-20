Регионам позволят зарабатывать с акцизов на алкоголь и нефть

Москва, , 15:38 — REGNUM Регионы получат дополнительные доходы с акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты, заявил 20 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

«Мы будем и дальше совершенствовать межбюджетные отношения, чтобы региональные бюджеты были более сбалансированными, давали регионам больше возможностей зарабатывать деньги самим. Для этого перераспределяется часть доходов в пользу регионов. Это касается акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты», — сказал глава правительства.

По его словам, в несколько раз вырастет поддержка Арктической зоны, вырастет финансирование Дальнего Востока и Байкальского региона, Калининградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября на заседании правительства рассматривается проект бюджета, а также экономические прогнозы на три и шесть лет. По словам Дмитрия Медведева, предстоящие годы станут для экономики непростыми из-за неблагоприятных внешних условий. Однако уже с 2021 года начнется рост свыше 3%