ГД определилась с графиком рассмотрения пакета бюджетных законопроектов

Москва, , 14:22 — REGNUM Депутаты Госдумы рассчитывают принять закон о федеральном бюджете на 2019−2021 годы во всех трех чтениях до 20 ноября. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы ожидаем, что до 1 октября у нас поступит проект федерального бюджета на 2019−2021 годы. Исходим из того, что если он поступит на следующей неделе до конца недели, нам необходимо будет провести дополнительной внеочередное заседания Совета Думы скорее всего на региональной неделе, возможно, 1 октября», — отметил Володин.

По его словам, депутаты также определились с графиком рассмотрения документа в Госдуме.

«Мы будем предлагать рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019−2021 ода, бюджета Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) 24 октября», — рассказал Володин.

При это спикер Госдумы не исключил, что пленарное заседание, которое теперь заканчивается в 14 часов, может быть продлено, «так как законопроекты требует скрупулезного обсуждения».

По расчетам депутатов, второе чтение проекта госбюджета может пройти 14 ноября, а тогда третье — 20 ноября.

Кроме того, по словам Володина, депутаты также определились с графиком рассмотрения отчета об исполнении федерального бюджета и внебюджетных фондов за 2017 год. Так, исполнение бюджета ПФР, ФСС и ФОМС за 2017 год Госдума рассмотрит 26 сентября, а исполнение федерального бюджета — 27 сентября.

«Мы так выделяем, чтобы было больше времени для обсуждения», — заявил Володин.

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