На благоустройство одного из городов Новосибирской области центр дал 75 млн

Новосибирск, , 14:16 — REGNUM На создание комфортной городской среды в Новосибирской области из федерального бюджета выделено 75 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявили в администрации региона, эти средства пойдут на благоустройство общественного пространства в городе Тогучин. В городе предусмотрено строительство набережной и благоустройство пляжной зоны озера совместно с прилегающей привокзальной площадью по ул. Заводская.

«Всего в регионе в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» уже завершено благоустройство около ста придомовых территорий и десяти общественных пространств, в том числе, парков и скверов. До конца года в территориях области появится еще более двадцати благоустроенных общественных пространств», — уточнили в новосибирском правительстве.

Отметим, что Тогучин — административный центр Тогучинского района Новосибирской области. Население составляет чуть более 21 тыс. человек. Тогучин расположен на реке в 100 километрах от Новосибирска.

В соответствии с распоряжением от 17 сентября 2018 года, дотации в размере 4,9 млрд рублей были распределены между 43 субъектами страны для реализации проектов создания комфортной городской среды в 80 муниципальных образованиях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.