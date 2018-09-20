Британии не нужна неквалифицированная рабочая сила из Прибалтики

Рига, , 12:20 — REGNUM На этой неделе, 18 сентября, в Британии было опубликовано исследование Консультативного комитета по миграции, в котором фигурирует рекомендация ограничить приток дешевой рабочей силы из ЕС после выходы Соединённого Королевства из союза, об этом сообщает Delfi.lv.

Доклад готовился целый год по заказу кабинета правительства Терезы Мэй, предполагается, что миграционная политика Британии будет строиться на его основе.

В заказанном правительством исследовании отмечается, что, остановив поток дешевых работников их стран ЕС, Братания одновременно должна будет начать больше привлекать средне-и высокооплачиваемых квалифицированных иммигрантов со всего мира. Как отмечает Delfi. lv, реализация данной рекомендации коснется несколько сотен тысяч русскоязычных граждан Евросоюза.

Так как точных данных о количестве латвийцев и литовцев, находящихся на территории королевства, не существует, масштаб последствий реализации этой рекомендации нельзя предсказать. Однако, по приблизительным оценкам, в Британии уже сейчас живут около трехсот тысяч приезжих из Латвии и Литвы: среди них очень много русскоязычных.

«Если Британия сможет принимать решения относительно основных характеристик ее миграционной политики, то мы рекомендуем сделать режим въезда высококвалифицированной рабочей силы более мягким, чем режим въезда низкоквалифицированных работников, при отсутствии преференций для работников из Европейской экономической зоны. Более квалифицированные работники обычно имеют более высокие заработки и более позитивно влияют на состояние финансов государства», — поясняет председатель Консультативного комитета по миграции профессор Алан Мэннинг.

Сообщается, что какие-то преференции для граждан ЕС Британия может сохранить в обмен на уступки Брюсселя в каких-то других областях — прежде всего в торговле. По мнению комитета по миграции, барьер на пути дешевой рабочей силы в целом будет выгоден для экономики, поскольку он заставит работодателей более эффективно использовать рабочую силу, привлекать безработных ныне британцев, а более высокие в среднем заработки приведут к росту платежеспособного спроса.

С другой стороны, многие представители британского бизнеса говорят, что нехватка дешевой рабочей силы приведет прежде всего к росту цен. К тому же в некоторых отраслях иммигрантов просто некем быстро заменить.

«Любое резкое отсечение рабочей силы из Европейской экономической зоны было бы проблематичным, если не катастрофическим для фирм в очень многих регионах и секторах экономики», — цитирует газета Daily Mirror Джейн Граттон из Британской торговой палаты.

Так, например, глава Федерации строителей Брайан Берри заявил, что если рекомендации комитета будут реализованы, это парализует строительную отрасль. Представители системы здравоохранения неоднократно говорили, что без медсестер, сиделок и уборщиц из стран ЕС им, мягко говоря, придется трудно.

«Заплатят самые уязвимые. Если фрукты не собраны, цены поднимутся, и проиграют потребители», — заявил оппозиционер из левой Лейбористской партии, противник выхода из ЕС Дэвид Лэмми.

Напомним, сейчас ведутся переговоры между Британией и ЕС, и вопрос стоит в том, чем они закончатся. В случае если они пройдут в мирном ключе и не завершатся ссорой или разрывом без соглашения, то тем гражданам других стран ЕС, кто уже живет и работает в Британии, по состоянию на сейчас ничто не грозит. Как сообщает Delfi. lv, правительство Британии обещает ввести для них лишь очень простую процедуру регистрации в заявительном порядке.

Новый режим в отношении трудовых иммигрантов предполагается ввести с начала 2021 года.