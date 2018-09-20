Калужане всё больше отказываются от «налички» в пользу пластиковых карт

Калуга, , 10:02 — REGNUM По итогам первого полугодия 2018 года количество платежей по картам в Калужской области выросло на 37,4%, а оборот по ним — на 19,2%. Об этом 20 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий отделением Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

«Люди больше платят картами, потому что повышается финансовая грамотность, развивается эквайринговая сеть, программы лояльности», — считает Карлаш.

По её словам, в общем количестве операций с использованием платежных карт удельный вес безналичных платежей за первое полугодие 2018 года увеличился на 5,6%, до 86,4%, в общем объеме — на 6,4%, до 39,3%. Эти цифры включают информацию и о платежах юридических лиц, но основная масса — это оплата товаров и услуг населением.

Отметим, что карты сегодня принимают многие небольшие магазины, расположенные в некрупных населенных пунктах. Так, если в начале 2017 года количество электронных терминалов в регионе достигало 12 тыс. единиц, то по состоянию на 1 июля текущего года их насчитывалось более 18 тыс.

Читайте также: За год калужане совершили почти 6 млн операций по картам «Мир»

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области объём операций по платёжным картам вырос почти на треть