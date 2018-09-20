Рубль переломил девальвационную тенденцию

Москва, , 09:07 — REGNUM Рубль продолжил дорожать к иностранным валютам 19 сентября, подавая все более смелые сигналы перелома девальвационной тенденции, которая ранее в этом месяце загнала российскуб валюту к минимумам первого квартала 2016 года. Так, доллар впервые за месяц опустился под отметку 67 руб., коснувшись отметки 66,60 руб. Евро/рубль также опустилась к уровням месячной давности в районе 77,70 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Рубль продолжает делать шаги вперед, пользуясь улучшением обстановки сразу по нескольким фронтам. Страхи по поводу распространения валютного кризиса в странах развивающегося сегмента утихли, а сами валюты чувствуют себя стабильно. Рисковые активы растут повсеместно, несмотря на продолжающуюся торговую войну Трампа с США», — отметил эксперт.

Евросоюз уже не так враждебно настроен в отношении РФ, что также облегчает давление на российские активы в целом. Доллар «хромает» на Форексе, оставшись без драйверов роста. А тем временем экспортеры готовятся к пику налоговых выплат, который приходится на следующую неделю. Добавим сюда возобновившееся нефтяное ралли, и картина складывается вполне благоприятная для покупок подешевевшего рубля.

«С технической точки зрения у пары доллар/рубль есть потенциал для продолжения снижения, который может реализоваться, если все вышеперечисленные факторы поддержки останутся в силе. При этом есть риск фиксации прибыли ближе к завершению торговой недели после столь агрессивного восстановления», — полагает Ковалев.

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