Иркутская область значительно увеличила турпоток за счёт китайских туристов

Иркутск, , 08:03 — REGNUM Турпоток китайских туристов в Иркутскую область за восемь месяцев 2018 года значительно возрос. По данным Восточно-Сибирской торгово-промышленной палаты, с начала 2018 года Прибайкалье посетили 132 тысячи гостей из Поднебесной, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Полюбоваться красотами Байкала также приезжали граждане Южной Кореи (16 тыс. человек), Германии (8 тыс.) и Франции (свыше 3 тыс.). Чуть более 2 тысяч туристов приезжали в Иркутскую область из Монголии. Всего за восемь месяцев 2018 года туристический поток в регион вырос на 53%, что составляет почти 197 тысяч человек.

Однако, туристическая отрасль Прибайкалья на туристах из Китая почти не зарабатывает. Представители местных турагентств с сожалением отмечают: китайские туристы денег в регион не приносят, в последнее время они не обращаются к местным туристическим фирмам, а делают всё сами.

Вместе с тем жители прибайкальских посёлков неоднократно жаловались не только на непрекращающееся даже после предписаний правоохранительных органов строительство гостиниц на берегу священного озера, но и на невероятную грязь, которую оставляют после себя китайские туристы.

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Более того, многие их них пребывают в полной уверенности, что Байкал — это Северное море Китая. Такие плакаты с такими заявлениями, написанными на китайском языке, можно встретить, к примеру, в Листвянке.

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Напомним, в 2018 году Иркутская область в рейтинге туристической привлекательности среди регионов России заняла 13-е место и сохраняет лидирующие позиции среди регионов Сибирского федерального округа (второе место по количеству российских граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, и первое — по количеству иностранных граждан).

Турпоток в Иркутскую область постоянно увеличивается: за последние пять лет количество туристов выросло более чем на 60% и составило, по оценочным данным, в 2017 году около 1,6 млн чел.

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