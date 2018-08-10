Китайская экспансия на Байкале: гостиницами Листвянки занялась прокуратура

Листвянка, Иркутская область, , 10:57 — REGNUM Многочисленные гостиницы, которые как грибы после дождя стали расти в посёлке Листвянка, считающемся «воротами Байкала» в Иркутской области, наконец-то заметили правоохранители.

Почти год местные общественники писали письма и приводили доказательства, что граждане Китая выкупают земли, на которых под видом домов и с нарушением всех норм строят туристические объекты. С принятием правительственного постановления о десятикратном сокращении водоохранной зоны ситуация стала и вовсе катастрофической: берега заповедного озера стали обрастать мусором, а прибрежное дно, как выяснили учёные, позеленело из-за биологических отходов доморощенных канализаций.

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Но только на днях прокуратура Иркутской области известила о многочисленных фактах нарушений градостроительного законодательства при осуществлении строительства объектов капитального строительства.

«Иркутским районным судом в настоящее время рассматривается семь исковых заявлений прокурора района о признании выданных разрешений на строительство объектов незаконными и их сносе», — говорится в официальном заявлении.

Но одно дело — признать постройку незаконной, другое — пресечь её достройку или эксплуатацию. Местные активисты располагают доказательствами того, как даже после предписаний о сносе граждане Китая продолжали её возведение.

«Несколько лет назад предприимчивые китайцы обратили внимание на этот заповедный уголок России. Ушлые ребята быстро смекнули, что наше законодательство имеет удобные лазейки, а коррумпированные ответственные лица на низовом уровне способны за деньги «подмахнуть» любую бумагу.

Дело в том, что наш закон разрешает на маленьком участке даже в две-три сотки возводить жилой дом до трёх этажей без всяких экспертиз и согласований. Без архитектурной, строительной, экологической и других экспертиз. Представляете!

Китайцы решили, что их гостиницы в три этажа с цокольным этажом и ещё мансардой (итого по факту пять этажей!) спокойно разместятся на берегу Байкала! И никакой канализации им не надо — вкопал прямо под строением пару железобетонных колец — колодец без дна и сливай туда всё из своих унитазов и прачечных! И водопровод им не нужен — прокопал борозду через дорогу (всего несколько метров!), бросил трубу в Байкал и подавай воду в номера для помывки», — информирует руководитель театра авторской песни в Листвянке Евгений Кравкль.

Он сожалеет о том, что местные жители — некоторые пенсионеры и безработные — в условиях нищеты стали продавать китайцам свои лачуги, «свои кусочки Родины», на которых по закону должны быть только индивидуальные жилые дома.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одна прокурорская проверка проводилась в Листвянке весной 2018 года. По её итогам уголовное дело было возбуждено в отношении главы Листвянского муниципального образования. Его подозревают в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на строительство индивидуальных жилых домов на территории р. п. Листвянка (ч. 2 ст. 286 УК РФ). В настоящее время он заключён под домашний арест.

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