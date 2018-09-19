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Аэропорт Кустаная в третий раз не смогли продать

Экономика

Имущество предприятия будет передано в муниципальную собственность

Астана, 19 сентября 2018, 20:38 — REGNUM  Международный аэропорт Кустаная, выставленный на торги третий раз подряд, никто не захотел купить, сообщает 19 сентября издание «Наш Кустанай».

В результате имущество предприятия будет передано в муниципальную собственность. Руководитель управления финансов по Кустанайской области Алма Жусупова отметила, что передача активов аэропорта начнется после принятия правительством соответствующего постановления.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале власти Кустанайской области в очередной раз не смогли продать международный аэропорт. Первый тендер по передаче аэропорта в доверительное управление должен был пройти 20 декабря 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт Кустаная вновь не смогли продать

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