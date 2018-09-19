Среда, 19 Сентября 2018 года
19:23:40 МСК

Суд над расхитителями госсобственности в Казахстане: пропал молокозавод

Экономика

Под видом строительства производственных помещений, закупки оборудования, сырья для производства молока были похищены государственные деньги

Астана, 19 сентября 2018, 19:13 — REGNUM  К восьми годам лишения свободы приговорен генеральный директор ТОО «Астана Боттлерс». Исполнительный директор этого учреждения и заместитель председателя правления государственного АО «КазАгроПродукт» получили по семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Их обвиняли в хищении и растрате 700 миллионов тенге (1 рубль = 5,4 тенге) бюджетных средств нацхолдинга «КазАгро», а также в легализации средств, добытых преступным путем, сообщила пресс-служба Департамента госдоходов.

ТОО «Астана Боттлерс» должно было запустить производство по выпуску ультрапастеризованного молока торговой марки «Жаным» на деньги госкомпании «КазАгроПродукт» в сумме 700 миллионов тенге. Но деньги оказались на счетах аффилированных компаний. Затем их потратили на приобретение автомашин, туров в Европу и на погашение долгов генерального директора ТОО «Астана Боттлерс».

Помимо тюремного заключения было арестовано имущество подсудимых на общую сумму 970 миллионов тенге.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить