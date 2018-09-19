Суд над расхитителями госсобственности в Казахстане: пропал молокозавод

Астана, , 19:13 — REGNUM К восьми годам лишения свободы приговорен генеральный директор ТОО «Астана Боттлерс». Исполнительный директор этого учреждения и заместитель председателя правления государственного АО «КазАгроПродукт» получили по семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Их обвиняли в хищении и растрате 700 миллионов тенге (1 рубль = 5,4 тенге) бюджетных средств нацхолдинга «КазАгро», а также в легализации средств, добытых преступным путем, сообщила пресс-служба Департамента госдоходов.

ТОО «Астана Боттлерс» должно было запустить производство по выпуску ультрапастеризованного молока торговой марки «Жаным» на деньги госкомпании «КазАгроПродукт» в сумме 700 миллионов тенге. Но деньги оказались на счетах аффилированных компаний. Затем их потратили на приобретение автомашин, туров в Европу и на погашение долгов генерального директора ТОО «Астана Боттлерс».

Помимо тюремного заключения было арестовано имущество подсудимых на общую сумму 970 миллионов тенге.