Армянская «дочка» «Русала» резко сократила налоговые выплаты

Ереван, , 18:58 — REGNUM Налоговые выплаты компании «Русал Армения» (100 «дочка» «Русал») сократились примерно на треть. Согласно данным комитета госдоходов Армении, компания «Русал Арменал» в первом полугодии этого года перечислила в госбюджет Армении 667,6 млн драмов налогов и сборов, что на 31,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в первом полугодии 2017 года — 969,9 млн драмов).

Если в конце первого полугодия 2017 года в списке тысячи крупнейших налогоплательщиков Армении «Русал Арменал» занимал 64 место, то в конце первого полугодия этого года — уже 122, сообщает azatutyun.am.

По сообщению агентства Reuters, вследствие санкций, введенных США против России, армянская «дочка» «Русала» начала сокращать объем продукции. Reuters не сообщил подробностей, подчеркнув, что информация получена из двух источников.

Согласно вчерашней публикации «Интерфакс», вследствие американских санкций «Русал Арменал» предпринял сокращение объемов производства, в результате чего компания, имеющая 670 сотрудников, до конца текущего месяца отправит в вынужденный отпуск 184 сотрудников. По данным российского информагентства, в 2016 году «Русал Арменал» произвел 30 тыс. тонн алюминиевой фольги, в 2017 году — 33,7 тыс. тонн, основная часть которой экспортируется в США.

Компания «Русал», принадлежащая российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, приобрела основанный еще в 1940 году Канакерский алюминиевый завод в 2000 году, на базе которого был создан «Русал Арменал». В настоящее время «Русал» считается второй крупнейшей по величине компанией-производителем алюминия в мире.