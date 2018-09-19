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Задолженность южнокорейских домохозяйств увеличилась до 1,3 трлн долларов

Экономика

Тенденция к накоплению долга приобретает угрожающие масштабы

Сеул, 19 сентября 2018, 19:48 — REGNUM  По состоянию на конец второго квартала этого года объём долгов южнокорейских домохозяйств составил 1 трлн 330 миллиардов долларов, сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

Показатель превышает значения прошлого года на 23 миллиарда и является рекордным. Соотношение долга домохозяйств к ВВП составляет 95.5%, что на 5% выше, чем двумя годами ранее. Примечательная, что всего в Южной Корее проживает 51 млн 635 тыс. человек, и таким образом, на каждого жителя страны приходится 25.700 долларов долгов.

По данным Банка Кореи, бóльшую часть задолженности составляют потребительские и ипотечные кредиты. Впрочем, Банк отмечает, что темпы роста задолженности (7,5% в год) замедляются, хотя и представляют собой повод для беспокойства: долги растут быстрее увеличения доходов.

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Зарубежная хроника
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