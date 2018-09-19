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Южнокорейский экспорт в сфере IT растёт рекордными темпами

Экономика

Зафиксирован самый высокий за 20 лет уровень поставок высокотехнологичной продукции за рубеж

Сеул, 19 сентября 2018, 18:39 — REGNUM  Южнокорейский экспорт в сфере информационно-коммуникационных технологий увеличился в августе на 15,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 20,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает южнокорейский новостной портал KBS со ссылкой на министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

Показатель превысил отметку в 20 млрд долларов впервые с 1996 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Предыдущий рекорд был отмечен в сентябре прошлого года — 19,2 миллиарда долларов. Отмечается, что такой результат зафиксирован, несмотря на снижение курса воны к доллару на несколько процентных пунктов.

Экспорт полупроводников вырос на 30,4% и составил 11,6 млрд долларов; поставки мобильных телефонов сократились на 19,7% до 1,3 миллиардов долларов. Кроме того, более чем на 20% выросли поставки в Китай, Вьетнам и ЕС, а экспорт в США и Японию сократился.

Импорт вырос на 0,4%, составив 8,6 миллиарда. Таким образом, профицит торгового баланса в сфере информационно-коммуникационных технологий равен 11,5 млрд долларов.

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Зарубежная хроника
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