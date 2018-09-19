Латвия хочет быть главным «диспетчером» китайских грузов в Прибалтике

Рига, , 17:53 — REGNUM Объем контейнерных перевозок транзитом из Китая увеличивается ежегодно в два раза. Если по итогам 2016 года объем перевозок через территории России, Казахстана и Белоруссии на оси Китай-Европа составил 145 тыс. TEU (аналог 20-футового контейнера), то в 2017 эта цифра увеличилась до 262 тыс. TEU. В 2019 году Евразийский банк реконструкции развития (ЕБРР) прогнозирует объем транзита уже на уровне 450−500 тыс. TEU.

Большая часть этих грузов проходит по российской Транссибирской железнодорожной магистрали, а также через Казахстан и Белоруссию. Прибалтийские страны также в равной степени хотят поучаствовать в проекте «Шёлкового пути» и получить выгоды.

Так, президент Латвии Раймонд Вейонис, находясь с государственным визитом в Китае с 15 по 20 сентября, провел рабочую встречу с лидером Китая, который подчеркнул «преимущества Латвии как центра логистики», сообщает латвийское национальное информационное агентство LETA со ссылкой на канцелярию президента Латвии.

В ходе встречи обсуждался совместный проект стран Прибалтики о создании скоростной магистрали Rail Baltica, что в будущем позволит Латвии стать одним их крупнейших пунктов соединения рельсов разной ширины.

«Это была прекрасная возможность для Латвии на самом высоком политическом уровне обсудить новые возможности политического и экономического сотрудничества Латвии и Китая»,— сказал Вейонис после встречи.

По мнению лидера прибалтийской республики, развитие Латвии как центра передового опыта в сфере логистики между Европой и СНГ позволит получить «новые возможности и активно участвовать в проекте Шелкового пути». Говоря о преимуществах своей страны, Вейонис отметил незамерзающие порты, региональный авиационный центр в аэропорту «Рига», цифровую инфраструктуру и развитие сферы ИТ.

О значительной активизации сотрудничества между Ригой, а именно Рижским свободным портом, и партнерами из Китая сообщает информационный портал Delfi.lv.

В начале прошлой недели представители китайского холдинга China Merchants Group (CMG) посетили управление Рижского свободного порта. Напомним, CMG — это инвестор мирового значения и оператор терминалов, которому принадлежит 30 портов в 16 странах.

ИА REGNUM уже не раз сообщало об одном из самых актуальных проектов CMG — белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень», на 60% подконтрольном Пекину. По первоначальному плану он должен был стать налоговой гаванью и свободной таможенной зоной. Однако со временем приоритеты китайской стороны несколько изменились: «Великий камень» станет логистическим центром, который смогут использовать для перевалки китайских товаров на границе с ЕС. Поскольку у Беларуси нет собственных морских портов, в настоящий момент идет поиск наиболее выгодного пути для перевозки грузов в порты Литвы и Латвии.

Дипломатическая работа всех заинтересованных сторон для установления тесных контактов по поводу транзитных маршрутов уже ведется. Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Беларуси взял курс на стратегическое торгово-экономическое партнёрство с Латвией именно с целью обеспечить беспрепятственный выход к морю.

Во время визита представителей CMG в Ригу был подписан договор о стратегическом партнерстве между управлением Рижского свободного порта и CMG, предусматривающий сотрудничество в ряде областей, в том числе в транзите грузов и реализации совместных инвестиционных проектов, сообщает Delfi. lv.