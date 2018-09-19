Мурманские власти предупредили о возможном увеличении госдолга

Мурманск, , 17:05 — REGNUM Повышение стоимости мазута может стать одной из причин роста госдолга Мурманской области. Об этом сегодня журналистам сообщила министр финансов Елена Дягилева, сообщает ВГТРК Мурман.

Долг региона на начало года находился на экономически безопасном уровне — 19 миллиардов рублей — 38% к объёму налоговых и неналоговых доходов. Но, по словам министра, в этом году есть риск, что госдолг будет расти.

«В связи с ростом заработной платы у нас на этот год дополнительно 2,5 миллиарда легло расходов бюджета, но федерация помогла частично, и на мазутозависимость у нас дополнительно 3,3 миллиарда рублей. Если все эти расходы на бюджет «посадить» — очень серьезный рост государственного долга», — заявила Дягилева.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня Мурманская область — мазутозависимый регион. За счет этого вида топлива вырабатывается более 75% тепла. В этом году стоимость мазута для региона оказалась неподъемной и депутатам пришлось просить помощи у федерального центра.

В областном правительстве завили о готовности региона к зиме — необходимый запас топлива сформирован. Но стоимость мазута выросла значительно. В тарифе — цена 13 700 рублей за тонну, а на понедельник, 18 сентября, с доставкой в Мурманск биржевая цена — 24 800 рублей за тонну.

Тем не менее в правительстве пообещали, что ни рост цен на мазут, ни долг населения за услуги ЖКХ в 9 млрд рублей, не нарушат сроки подачи тепла.

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