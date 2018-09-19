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В Узбекистане официальную работу имеют 44% трудоспособного населения

Экономика

Миллионы граждан республики находятся на «теневом» рынке труда

В Узбекистане официальную работу имеют 44% трудоспособного населения
Цитата из х/ф «Иван». Реж. Александр Довженко. 1932. СССР
Чёрная касса

Ташкент, 19 сентября 2018, 13:40 — REGNUM  В Узбекистане официально трудоустроены 5,8 млн человек, что составляет 44% от трудоспособного населения республики, сообщает 19 сентября издание «Народное слово» со ссылкой на данные государственного налогового комитета.

В налоговом комитете отметили, что зарплата «в конвертах» выплачивается за счет оборотов неучтенной выручки. Налоговые органы Узбекистана рекомендуют работникам проявить твердость и потребовать официального трудоустройства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным комиссии Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, уровень потенциальной безработицы в Ташкенте составляет 20%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ташкенте потенциальная безработица составляет 20%

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Безработица
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