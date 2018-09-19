В Железногорске выпустили первые пять тепловыделяющих сборок МОКС-топлива

Железногорск, Красноярский край, , 12:32 — REGNUM Пять первых тепловыделяющих сборок (ТВС) МОКС-топлива для реактора БН-800 Белоярской АЭС выпустили специалисты Горно-химического комбината (ГХК) в Железногорске. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба предприятия. экспериментального подтверждения с целью верификации, валидации и последующей сертификации.

Отмечается, что выпускаемое ядерное топливо проходит контроль качества 74 раза. На этапе освоения производства практически все методики контроля требовали непосредственно на производстве проведения углублённого статистически значимого экспериментального подтверждения с целью верификации, валидации и последующей сертификации.

Ряд из этих методик был разработан впервые в российской практике, поскольку массовое промышленное производство требует дополнительных мер обеспечения безопасности. Кроме того, созданные новые современные приборы позволяют соответственно создавать более углубленные и достоверные методики, что и было впервые реализовано на ГХК. Реализация данных методик проводилась последовательно, после полной верификации методик на предыдущем переделе.

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Аналогично проходило освоение и оптимизация режимов работы нового нестандартизированного технологического оборудования.

«Поскольку диоксид плутония обладает качественно иными свойствами, чем диоксид урана, то часть оборудования, хорошо зарекомендовавшего себя при изготовлении уран-оксидного топлива, оказалось неработоспособно и часть оборудования по ходу освоения пришлось дорабатывать своими силами, а часть подлежало полной замене», — говорится в сообщении.

В настоящее предприятие реализует мероприятия направленные на повышение производительности производства с тем, чтобы выполнить годовой план — 40 ТВС.

МОКС-топливо (MOX от англ. Mixed-Oxide fuel) — ядерноетопливо, содержащее несколько видов оксидов делящихся материалов.

Горно-химический комбинат — федеральная ядерная организация, предприятие госкорпорации по атомной энергии «Росатом». ГХК является ключевым предприятием Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на основе инновационных технологий нового поколения.

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