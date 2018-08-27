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Горно-химический комбинат создаст группу внутренних аудиторов

Экономика

Необходимость развития системы менеджмента качества была обозначена на совещании с руководителями предприятия

Горно-химический комбинат создаст группу внутренних аудиторов
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Здание № 5 комбинатоуправления ГХК

Железногорск, Красноярский край, 27 августа 2018, 13:08 — REGNUM  Руководство Горно-химического комбината (ГХК, структура «Росатома») планирует создать группу внутренних аудиторов системы менеджмента качества (СМК), сообщает 27 августа пресс-служба предприятия.

Из сообщения следует, что необходимость создания такой группы была обозначена на заседании Координационного совета по качеству под председательством генерального директора предприятия Петра Гаврилова. В совещании также принимали участие заместители гендиректора ГХК и руководители ключевых подразделений.

Зампредседателя совета по качеству, начальник управления технического контроля и управления качеством Константин Анищенко сообщил, что по итогам 2017 года цели в области качества при выполнении гражданских видов деятельности предприятие выполнило на 94%, при выполнении оборонных видов деятельности — на 100%. Также комбинат успешно прошёл ресертификационный аудит и получил сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) международному стандарту ISO 9001:2015 сроком действия на три года. Поэтому деятельность СМК признана результативной.

Вместе с тем была обозначена необходимость её дальнейшего развития, а также намечены ближайшие планы. Кроме создания на предприятии группы внутренних аудиторов СМК, сотрудники намерены усовершенствовать методику оценки результативности целей в области качества.

Горно-химический комбинат — Федеральная ядерная организация, предприятие госкорпорации «Росатом», дивизион ЗСЖЦ. Расположено в ЗАТО Железногорск Красноярского края. Комбинат является ключевым российским предприятием по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) на основе инновационных технологий нового поколения.

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Атомная энергетика
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