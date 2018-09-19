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Глава Минсельхоза отчитался об импортозамещении в российском АПК

Экономика

Модернизация сельского хозяйства призвана создать на российском рынке мощный экспортно ориентированный агропромышленный сектор

Москва, 19 сентября 2018, 10:25 — REGNUM  Современные технологии отечественного производства до сих пор не находят широкого применения в российском агропромышленном секторе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме.

«Наиболее прогрессивные отечественные технологии не находят применения в аграрном секторе», — заявил Патрушев.

Ответить на этот вызов призвана федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года. Импортозамещение в приоритетных отраслях сельского хозяйства, прежде всего, должно коснуться обеспечения семенами отечественного производства, подчеркнул он.

«На российском рынке доля импорта семенного картофеля 80%. Это объясняется низкой конкурентоспособностью отечественных сортов, а также отсутствием современной инфраструктуры и материально-технической базы. Доля семян-гибридов иностранной селекции на российском рынке составляет 98%. Селекционно-генетический материал бройлерного птицеводства полностью импортируется. Аналогичная ситуация сложилась по целому ряду других видов продукции, сырья и продовольствия», — отметил министр.

По его словам, модернизация сельского хозяйства призвана создать на российском рынке «экспортно ориентированный агропромышленный сектор».

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«Правительственный час» в ГД главы Минсельхоза Д. Патрушева
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