Глава Минсельхоза отчитался об импортозамещении в российском АПК

Москва, , 10:25 — REGNUM Современные технологии отечественного производства до сих пор не находят широкого применения в российском агропромышленном секторе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 19 сентября заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме.

«Наиболее прогрессивные отечественные технологии не находят применения в аграрном секторе», — заявил Патрушев.

Ответить на этот вызов призвана федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства до 2025 года. Импортозамещение в приоритетных отраслях сельского хозяйства, прежде всего, должно коснуться обеспечения семенами отечественного производства, подчеркнул он.

«На российском рынке доля импорта семенного картофеля 80%. Это объясняется низкой конкурентоспособностью отечественных сортов, а также отсутствием современной инфраструктуры и материально-технической базы. Доля семян-гибридов иностранной селекции на российском рынке составляет 98%. Селекционно-генетический материал бройлерного птицеводства полностью импортируется. Аналогичная ситуация сложилась по целому ряду других видов продукции, сырья и продовольствия», — отметил министр.

По его словам, модернизация сельского хозяйства призвана создать на российском рынке «экспортно ориентированный агропромышленный сектор».