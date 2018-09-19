Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главой Сербии Александром Вучичем

Пекин, , 03:50 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, который прибыл Поднебесную для участия в «Летнем Давосе», сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Помимо развития стратегического двустороннего партнерства между странами, председатель Си отметил успехи сотрудничества между китайской компанией Hebei Iron and Steel Group со сталелитейным заводом в сербском Смедерево и тот факт, что китайский поставщик стал вторым по величине в Сербии экспортером.

Вучич, со свой стороны отметил, что что Сербия намерена и дальше налаживать отношения с Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь» с целью создания новых рабочих мест в Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12-й международный экономический форум «Восточный Давос» начался в китайском Тяньцзине. Председатель КНР также встретился с президентом Латвии в преддверии мероприятия.

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