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Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главой Сербии Александром Вучичем

Экономика

Си отметил успехи сотрудничества между китайской компанией Hebei Iron and Steel Group со сталелитейным заводом в сербском Смедерево

Пекин, 19 сентября 2018, 03:50 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, который прибыл Поднебесную для участия в «Летнем Давосе», сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Помимо развития стратегического двустороннего партнерства между странами, председатель Си отметил успехи сотрудничества между китайской компанией Hebei Iron and Steel Group со сталелитейным заводом в сербском Смедерево и тот факт, что китайский поставщик стал вторым по величине в Сербии экспортером.

Вучич, со свой стороны отметил, что что Сербия намерена и дальше налаживать отношения с Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь» с целью создания новых рабочих мест в Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12-й международный экономический форум «Восточный Давос» начался в китайском Тяньцзине. Председатель КНР также встретился с президентом Латвии в преддверии мероприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин встретился на «Восточном Давосе» с президентом Латвии

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Экономика Китая
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