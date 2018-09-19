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Трамп анонсировал подписание нового торгового соглашения с Южной Кореей

Экономика

И посетовал, что США все грабят

Вашингтон, 19 сентября 2018, 01:16 — REGNUM  США готовы подписать новую версию торгового соглашения с Южной Кореей во время сессии Генассамблеи ООН, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой.

Трамп отметил, что новое торговое соглашение уже пересмотрено и готово к подписанию. По его словам, это соглашение ранее было для США невыгодным, а после пересмотра стало «справедливым».

"Мы как свинья-копилка для всего мира — нас грабил Китай, Евросоюз, все нас грабили», — заявил американский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Соединенные Штаты готовы подписать новое соглашение с Южной Кореей, которое было «полностью пересмотрено» в ходе торговых переговоров.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп готов заключить торговое соглашение с Южной Кореей

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США и Южная Корея
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