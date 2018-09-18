В Китае открылся «Летний Давос»

Тяньцзинь, Китай, , 22:19 — REGNUM В китайском Тяньцзине проходит 12-й форум «Летний Давос», который существует в форме ежегодного совещания новых мировых лидеров; в связи с этим в КНР прибыл с визитом председатель давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб, сообщает 18 сентября Синьхуа.

Прибыв в Китай, Шваб отметил, что в этом году исполняется 40 лет политике реформ и открытости, а сам он впервые побывал в этой стране через год после ее начала, в 1979 году. В течение последних десятилетий ВВП КНР увеличился в несколько десятков раз, значительно улучшилось качество жизни китайского народа, отметил гость.

По его словам, Китай занимает лидирующее положение в четвертой промышленной революции, ключевым элементом которой стали разработка и внедрение инновации и строительство современной инфрастуктуры.

Шваб также высоко оценил китайскую инициативу «Пояса и пути», которую он считает направленной на достижение взаимосвязи инфраструктурных проектов по всему миру.

Отметим, что первый «Летний Давос» прошел в 2007 году в городе Далянь, и с тех пор такие форумы проводятся ежегодно, попеременно в Даляне и Тяньцзине. В текущем мероприятии принимают участие более 2 тыс. человек из более, чем сотни стран и регионов планеты.