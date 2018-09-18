Китай и Россия решают инвестиционные вопросы

Москва, , 21:18 — REGNUM В Москве прошло 5-е заседание Китайско-российской комиссии по инвестиционному сотрудничеству, которое на правах сопредседателей провели первый вице-премьер Правительства РФ Антон Силуанов и первый зампред Госсовета КНР Хань Чжэн, сообщает 18 сентября Синьхуа.

Китайский гость навал совместную комиссию «важной платформой и двигателем совместного развития, играющим важную роль в состыковке планов двух стран, укреплении координации политики, усилении контактов между предприятиями и реализации важных проектов. Он особо отметил, что Китай и Россия обладают взаимной дополняемостью экономик, прежде всего в промышленной сфере, а также обладают значительными географическими преимуществами.

Среди приоритетных в инвестиционном плане проектов Хань Чжэн назвал взаимодействие в Арктике и на Дальнем Востоке, в сфере высоких технологий и финансах.

Антон Силуанов в центр внимания поставил укрепление двустороннего взаимодействия, которое должно вывести российско-китайское деловое сотрудничество на новый уровень.

На заседании прозвучал доклад секретариата комиссии, подведены итоги выполнения решений 22-й встречи глав правительств России и КНР и согласована повестка на 23-е такое заседание.

По итогам встречи Антон Силуанов и Хань Чжэн подписали соответствующий протокол.