Правительство Индии приняло решение объединить три банка

Нью-Дели, , 20:49 — REGNUM 17 сентября на брифинге глава департамента финансовых услуг правительства Индии Раджив Кумар сообщил, что правительство приняло решение ускорить объединение Dena Bank, Vijaya Bank и Bank of Baroda. Он отметил, что объединенный банк станет третьим по величине в стране.

Ожидается, что объединение трех банков повысит конкурентоспособность на международной арене и позволит реализовать синергетический эффект. Банк будет предлагать большее количество услуг и продуктов с добавленной стоимостью.

Также во время пресс-конференции министр финансов Индии Арун Джетли пояснил, что процесс консолидации банков будет проходить в несколько этапов.

По информации индийского новостного агентства Ani, министр финансов отметил, что процесс объединения не отразится на сотрудниках банков и на условиях работы.