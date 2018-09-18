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Правительство Индии приняло решение объединить три банка

Экономика

Федеральное правительство Индии сообщило, что было принято решение ускорить слияние трех крупных банков — Dena Bank, Vijaya Bank и Bank of Baroda

Нью-Дели, 18 сентября 2018, 20:49 — REGNUM  17 сентября на брифинге глава департамента финансовых услуг правительства Индии Раджив Кумар сообщил, что правительство приняло решение ускорить объединение Dena Bank, Vijaya Bank и Bank of Baroda. Он отметил, что объединенный банк станет третьим по величине в стране.

Ожидается, что объединение трех банков повысит конкурентоспособность на международной арене и позволит реализовать синергетический эффект. Банк будет предлагать большее количество услуг и продуктов с добавленной стоимостью.

Также во время пресс-конференции министр финансов Индии Арун Джетли пояснил, что процесс консолидации банков будет проходить в несколько этапов.

По информации индийского новостного агентства Ani, министр финансов отметил, что процесс объединения не отразится на сотрудниках банков и на условиях работы.

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Зарубежная хроника
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