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На развитие несырьевого российского экспорта выделят 1 трлн рублей

Экономика

Предусматривается поддержка экспорта промышленных товаров, сельхозпродукции, логистики, экспорта услуг, а также поддержка системных мер развития международной кооперации и экспорта

Москва, 18 сентября 2018, 11:13 — REGNUM  В целях увеличения объема несырьевого российского экспорта до $250 млрд к концу 2024 года проект нацпрограммы «Международная кооперация и экспорт» предполагает выделение порядка 1 трлн рублей. Об этом пишут 18 сентября «Известия».

По сведениям издания, проект программы включает пять разделов, предусматривающих поддержку экспорта промышленных товаров, сельхозпродукции, логистики, экспорта услуг, а также поддержку системных мер развития международной кооперации и экспорта.

Согласно тексту документа, проект предусматривает упрощение визового режима с целевыми странами — для иностранцев, приезжающих в РФ как туристы, в медицинских, образовательных, деловых, культурных и спортивных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию РФ президент России Владимир Путин рассказал о необходимых для прорывного развития экономики условиях.

По словам российского лидера, прорыв должны обеспечить четыре пункта — увеличение производительности труда, увеличение инвестиций в модернизацию производства, развитие малого и среднего предпринимательства и развитие несырьевого экспорта.

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