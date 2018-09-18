В Монголии завершена забастовка учителей

Улан-Батор, , 09:30 — REGNUM Начавшаяся с первого дня нового учебного года забастовка монгольских учителей завершилась, передает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам переговоров профсоюз учителей Монголии и министерство образования, культуры, науки и спорта договорились о повышении зарплаты педагогам не меньше чем на 20% с января 2019 года.

Кроме того, по данным профсоюза научных и образовательных организации Монголии, в школах будет внедрена система оценки по определению рабочей нагрузки, в соответствии с которой будет пересчитываться зарплата учителей, которые работают с учениками больше нормативов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, монгольские учителя с 2017 года начали требовать повышения зарплат, неоднократно организовывали митинги, а также забастовки. 3 сентября 2018 года монгольские учителя начали очередную бессрочную забастовку, несмотря на то, что в конце августа правительство Монголии решило повысить зарплаты госслужащим с 1 сентября на 8−30%. Но эта сумма не устроила учителей. Они потребовали повысить зарплаты на 15% с 1 сентября и на 50% — с 1 января 2019 года. Также они заявили, что не прекратят забастовку до полного удовлетворения их требований правительством.

По данным профсоюза, в акции протеста принимали участие около 170 школ и детсадов по всей стране.

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