Льготы в нефтяной отрасли могут пересмотреть к весне 2019 года

Москва, , 09:33 — REGNUM Масштабная инвентаризация нефтяных месторождений будет проведена в России. Не исключен последующий пересмотр существующих льгот, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, нужна инвентаризация предоставленных льгот, сложившихся к настоящему моменту «исторических наслоений». К весне 2019 года будут подготовлен перечень оснований и преференции, направленные на добычу трудноизвлекаемых запасов нефти.

Прежде детальную оценку на основе единых критериев никто не вел, оценку возможностям месторождения давали сами компании. В одних случаях месторождения объявлялись убыточными, другие же получали доход в аналогичных условиях, пояснил Козак, говоря о необходимости единых оценок.

Месторождения, где добыча сегодня не ведется и, следовательно, доходов для бюджета нет, получат субсидии правительства. Нужны стимулы для инвестиций, для внедрения новых технологий, отметил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти согласовали поставки нефти в Китай через порт Козино, находящийся в Приморье. Козак назвал ожидаемый объем поставок через Козино в 2018 году — 1,7 млн тонн.