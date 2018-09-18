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Льготы в нефтяной отрасли могут пересмотреть к весне 2019 года

Экономика

Месторождения, где добыча сегодня не ведется, получат субсидии правительства

Льготы в нефтяной отрасли могут пересмотреть к весне 2019 года
skeeze
Нефть

Москва, 18 сентября 2018, 09:33 — REGNUM  Масштабная инвентаризация нефтяных месторождений будет проведена в России. Не исключен последующий пересмотр существующих льгот, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, нужна инвентаризация предоставленных льгот, сложившихся к настоящему моменту «исторических наслоений». К весне 2019 года будут подготовлен перечень оснований и преференции, направленные на добычу трудноизвлекаемых запасов нефти.

Прежде детальную оценку на основе единых критериев никто не вел, оценку возможностям месторождения давали сами компании. В одних случаях месторождения объявлялись убыточными, другие же получали доход в аналогичных условиях, пояснил Козак, говоря о необходимости единых оценок.

Месторождения, где добыча сегодня не ведется и, следовательно, доходов для бюджета нет, получат субсидии правительства. Нужны стимулы для инвестиций, для внедрения новых технологий, отметил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти согласовали поставки нефти в Китай через порт Козино, находящийся в Приморье. Козак назвал ожидаемый объем поставок через Козино в 2018 году — 1,7 млн тонн.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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