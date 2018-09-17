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В Ташкенте потенциальная безработица составляет 20%

Экономика

Из 1,5 млн трудоспособных жителей Ташкента постоянную работу имеют 1,1 млн человек

Ташкент, 17 сентября 2018, 21:12 — REGNUM  Уровень потенциальной безработицы в Ташкенте составляет 20%, сообщает 17 сентября агентство УзА со ссылкой на данные комиссии Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

По официальным данным, в Ташкенте проживают 1,5 млн граждан трудоспособного возраста. Постоянное место работы имеют лишь 1,1 млн человек. Около 99 тыс. числиться безработными, 90 тыс. — трудовые мигранты, еще 39 тыс. — молодые люди, которые начала поиск работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев заявил, что в 2018 году на заработки в Россию из республики выехали около 1 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В 2018 году из Узбекистана в Россию на работу выехали около 1 млн человек

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Безработица
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