В Ташкенте потенциальная безработица составляет 20%

Ташкент, , 21:12 — REGNUM Уровень потенциальной безработицы в Ташкенте составляет 20%, сообщает 17 сентября агентство УзА со ссылкой на данные комиссии Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана.

По официальным данным, в Ташкенте проживают 1,5 млн граждан трудоспособного возраста. Постоянное место работы имеют лишь 1,1 млн человек. Около 99 тыс. числиться безработными, 90 тыс. — трудовые мигранты, еще 39 тыс. — молодые люди, которые начала поиск работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев заявил, что в 2018 году на заработки в Россию из республики выехали около 1 млн человек.

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