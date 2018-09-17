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Маркировка на пищевой продукции в ЕАЭС станет более наглядной

Экономика

Сведения о дате изготовления и сроке годности указываются шрифтом высотой не менее 2 мм строчной буквы

Москва, 17 сентября 2018, 20:51 — REGNUM  В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на упаковках продуктов питания будет наноситься более читабельная маркировка, сообщили 17 сентября в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Совет ЕЭК принял изменения в техрегламент «Пищевая продукция в части ее маркировки». В нормативном документе определены требования к высоте шрифта, которым указываются некоторые сведения на упаковке. Кроме того, определены понятия «легкочитаемость», «понятность».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Государственная дума РФ ратифицировала соглашение ЕАЭС, предполагающее обязательную маркировку товаров в рамках союза.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума ратифицировала соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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