Маркировка на пищевой продукции в ЕАЭС станет более наглядной

Москва, , 20:51 — REGNUM В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на упаковках продуктов питания будет наноситься более читабельная маркировка, сообщили 17 сентября в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Совет ЕЭК принял изменения в техрегламент «Пищевая продукция в части ее маркировки». В нормативном документе определены требования к высоте шрифта, которым указываются некоторые сведения на упаковке. Кроме того, определены понятия «легкочитаемость», «понятность».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня Государственная дума РФ ратифицировала соглашение ЕАЭС, предполагающее обязательную маркировку товаров в рамках союза.

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