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Предприниматели Индии и Афганистана подписали соглашения на $1 млрд

Экономика

Товарооборот между Узбекистаном и Индией составляет $900

Мумбаи, Индия, 17 сентября 2018, 17:33 — REGNUM  В рамках афгано-индийской выставки было подписано 400 контрактов на общую сумму более $1 млрд, сообщает 17 сентября агентство «АфТАГ» со ссылкой на руководителя отдела PR старшего советника президента по банковскому делу и финансам Самира Раза.

По его словам, контракты были подписаны в сфере горнодобывающей промышленности, сухих фруктов, здравоохранения, IT-технологий и услуг. В Великобритании также проходит саммит с участием предпринимателей Афганистана.

Напомним, в настоящее время товарооборот между Узбекистаном и Индией составляет $900 млн. В будущем стороны намерены увеличить этот показатель до $2 млрд.

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