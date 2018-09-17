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Компания из Китая планирует построить в Узбекистане технопарк

Экономика

Реализация проекта позволит создать 10 тыс. рабочих мест

Ташкент, 17 сентября 2018, 15:54 — REGNUM  Китайская компания Holley Group планирует инвестировать $200 млн в создание индустриального технопарка Holly Tashkent, сообщает 17 июня издание «Подробно.uz».

17 сентября хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артикходжаев встретился с представителями китайской компании. Планируется, что в новую промышленную зону будут привлечены китайские компании в области текстильной промышленности, фармацевтики и микроэлектроники. Это создаст 10 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа президент Узбекистана Шавкат Миризиёев заявил, что до конца 2018 года в республику планируется привлечь $5,8 млрд прямых иностранных инвестиций.

Читайте ранее в этом сюжете: В Узбекистане до конца года планируют привлечь $5,8 млрд инвестиций

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Рынок инвестиций
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